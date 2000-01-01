Полиция раскрыла убийство супругов Кадури в Иерусалиме
Израильские СМИ сообщают об аресте трех человек, подозреваемых в убийстве супругов Йехуды и Тамар Кадури в Армон Ха Нацив, Иерусалим, в январе этого года.
Тела супругов, с ножевыми ранениями, были обнаружены в их квартире 13 января. Предполагается. что убийство произошло за несколько дней до этого.
Один из арестованных - осужденный уголовник.
Первоначально полиция подозревала в совершении убийства члена семьи. он несколько недель провел в заключении, но доказательств против него найдено не было. Также был задержан и брат этого человека - но и против него не было никаких улик.