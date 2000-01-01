03.12 14:00 MIGnews.com

Полиция раскрыла убийство супругов Кадури в Иерусалиме

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Израильские СМИ сообщают об аресте трех человек, подозреваемых в убийстве супругов Йехуды и Тамар Кадури в Армон Ха Нацив, Иерусалим, в январе этого года.Тела супругов, с ножевыми ранениями, были обнаружены в их квартире 13 января. Предполагается. что убийство произошло за несколько дней до этого.Один из арестованных - осужденный уголовник.Первоначально полиция подозревала в совершении убийства члена семьи. он несколько недель провел в заключении, но доказательств против него найдено не было. Также был задержан и брат этого человека - но и против него не было никаких улик.