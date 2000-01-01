Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Полиция раскрыла убийство супругов Кадури в Иерусалиме 03.12 14:00   MIGnews.com

Полиция раскрыла убийство супругов Кадури в Иерусалиме

Израильские СМИ сообщают об аресте трех человек, подозреваемых в убийстве супругов Йехуды и Тамар Кадури в Армон Ха Нацив, Иерусалим, в январе этого года.

Тела супругов, с ножевыми ранениями, были обнаружены в их квартире 13 января. Предполагается. что убийство произошло за несколько дней до этого.

Один из арестованных - осужденный уголовник.

Первоначально полиция подозревала в совершении убийства члена семьи. он несколько недель провел в заключении, но доказательств против него найдено не было. Также был задержан и брат этого человека - но и против него не было никаких улик.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:13
Беннетт подписал знаковый приказ против террористов
13:58
Дуров пресек приставания Рыбки - был с парнем  
13:40
Глава РФ разрешил свастику в науке и кино
13:25
В прямом эфире: езидка и изнасиловавший ее террорист ISIS  
13:04
Россиянам хотят выдать удостоверения с графой национальность
12:46
Поляк обезвредил лондонского террориста бивнем нарвала  
12:30
Позиции по блокированию плана НАТО для Балтии не изменены
12:13
Прокуратура предоставила неприкосновенность Адас Штайф
12:01
Amazon отозвал украшения с изображением Освенцима
11:42
Кахоль Лаван больше не хочет переговоров с Ликуд
11:25
Избиение бедуинов: солдатам Бригады Кфир дали 52 дня тюрьмы
10:54
Мужчина повесился на мосту Гиват Ольга
10:35
Сара Нетаниягу: Нафтали пьет мою кровь уже пять лет
10:12
Израильский полицейский покусал охранника ВАКФа  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus