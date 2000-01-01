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В СК назвали виновного в гибели SSJ100 03.12 14:34   MIGnews.com

В СК назвали виновного в гибели SSJ100

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево".

Вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова.

"Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами", – заявил информированный источник.

Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).


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