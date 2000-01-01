В СК назвали виновного в гибели SSJ100

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево".
Вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова.
"Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами", – заявил информированный источник.
Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).