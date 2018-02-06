В прямом эфире: езидка и изнасиловавший ее террорист ISIS
Оставшаяся в живых изидка Ашвак Хаджи Хамид встретилась со своим насильником – террористом ISIS, который отбывает наказание в иракской тюрьме.
"Ты разрушил мою жизнь, мне было 14 лет, когда ты меня изнасиловал. Я столкнулась с самой ужасной несправедливостью. Я был в возрасте твоих детей, когда ты украл все мои мечты", – говорила Хамид плачущему террористу, передает Аlbawaba.
Shahad a Yazidi survivor escaped from ISIS couple wks ago, she was being raped and tortured by ISIS for 3 yrs. she passed today because of this torture and rape she faced by ISIS. She was a teenager when they captured her in 2014. pic.twitter.com/EY1YRA1UW6
"Посмотри на меня. Почему ты это делал со мной? Почему? Потому что я езидка? Ты что-то чувствуешь? У тебя есть честь?" – спрашивала она у террориста.
В итоге Ашвак упала в обморок в студии прямо во время выступления. Передача "Аль-Иракия" вышла в эфир 29 ноября. Террорист так ни разу и не поднял глаза на свою жертву, которую мучил несколько лет.
В 2014 году террористы ISIS совершили сотни бесчеловечных убийств в провинциях Анбар и Ниневия, особенно против езидов. Народ был вынужден бежать из-за звериной жестокости.
Террористы разделили семьи, отдельно собрав девочек старше девяти лет. Несколько сотен женщин было доставлены в Мосул, где боевики отобрали тех, кто им приглянулся. Вскоре Ашвак продали в рабство боевику Абу Хумам. По словам девушки, он избивал и насиловал ее по несколько раз в сутки.