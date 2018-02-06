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Жертва отчитала террориста ИГ: изнасиловал меня в 14 лет | Фото:03.12 13:25   MIGnews.com

В прямом эфире: езидка и изнасиловавший ее террорист ISIS

Оставшаяся в живых изидка Ашвак Хаджи Хамид встретилась со своим насильником – террористом ISIS, который отбывает наказание в иракской тюрьме.

"Ты разрушил мою жизнь, мне было 14 лет, когда ты меня изнасиловал. Я столкнулась с самой ужасной несправедливостью. Я был в возрасте твоих детей, когда ты украл все мои мечты", – говорила Хамид плачущему террористу, передает Аlbawaba.



"Посмотри на меня. Почему ты это делал со мной? Почему? Потому что я езидка? Ты что-то чувствуешь? У тебя есть честь?" – спрашивала она у террориста.

В итоге Ашвак упала в обморок в студии прямо во время выступления. Передача "Аль-Иракия" вышла в эфир 29 ноября. Террорист так ни разу и не поднял глаза на свою жертву, которую мучил несколько лет.

В 2014 году террористы ISIS совершили сотни бесчеловечных убийств в провинциях Анбар и Ниневия, особенно против езидов. Народ был вынужден бежать из-за звериной жестокости.

Террористы разделили семьи, отдельно собрав девочек старше девяти лет. Несколько сотен женщин было доставлены в Мосул, где боевики отобрали тех, кто им приглянулся. Вскоре Ашвак продали в рабство боевику Абу Хумам. По словам девушки, он избивал и насиловал ее по несколько раз в сутки.






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