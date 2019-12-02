Поляк обезвредил лондонского террориста бивнем нарвала

Польский шеф-повар Лукаш провозглашен "духом" Лондона после того, как помог обезвредить террориста бивнем нарвала (млекопитающего семейства нарваловых).
Издание Metro сообщает, что мужчина услышал в здании, в котором работал, крики, схватил этот предмет со стены и помчался спасать людей от опасности.
Лукаш получил несколько ранений, когда противостоял Усману Хану "один на один". Борьба продолжалась около минуты. Затем к повару присоединились еще несколько человек, которые помогли выгнать террориста на Лондонский мост.
Именно на улице их уже засняли очевидцы на камеру, запечатлев момент, когда мужчины противостояли Хану с огнетушителем и бивнем нарвала, прежде чем полиция застрелила его.
"Я горжусь тем, что мы в очередной раз показали, что сильный дух товарищества между лондонцами и поляками, которые здесь проживают, жив и здоров, даже при самых сложных и трагических обстоятельствах", – сказал посол Польши в Великобритании Аркадий Жегоцки.