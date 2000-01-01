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Мужчина повесился на мосту Гиват Ольга 03.12 10:54   MIGnews.com

Мужчина повесился на мосту Гиват Ольга

По сообщению 20-го канала израильского ТВ, 2 декабря на мосту на перекрестке Гиват Ольга повесился 30-летний мужчина.

Мужчина повесился прямо над шоссе, и его , до прибытия спасательных служб, видели множество водителей.

По данным ассоциации Авот Ле Цедек, речь идет о разведенном отце, которому не давали видеть его детей.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в стране каждый год происходит около 400 суицидов, 82% из них совершается мужчинами. Вероятность совершения суицида среди разведенных мужчин в семь раз выше чему у остальных групп населения.


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