Amazon отозвал украшения с изображением Освенцима

Коммерческий гигант Amazon отозвал из своей торговой платформы открывалку для пива, елочные украшения и компьютерную мышку с мотивами Освенцима после протеста музея.
Такое решение Amazon принял после того, как музей в Польше обратился с призывом изъять из продажи товары, среди которых рождественские аксессуары с фотографиями, на которых изображен лагерь смерти, где во время Второй мировой войны произошли массовые убийства.
"Продажа рождественских украшений с фотографиями Освенцима не выглядит приемлемой. Размещение Освенцима на открывалке для бутылок – достаточно тревожно и непочтительно", - написал музей в Twitter, призвав изъять продукцию, пишет Reuters.
Сообщение распространили тысячи пользователей Twitter, после чего торговый гигант решил изъять продукцию. На вопрос BBC Amazon ответил, что торговое предложение больше не доступно. "Все продавцы должны следовать нашим инструкциям. Тех, кто этого не сделает, ждет наша реакция, включая удаление аккаунта", - заявили в компании.