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Израильский полицейский покусал охранника ВАКФа 03.12 10:12   MIGnews.com

Израильский полицейский покусал охранника ВАКФа

Охранник мусульманского ВАКФа на Храмовой Горе в Иерусалиме подал иск к израильской полиции на сумму 60 тысяч шекелей.

Охранник утверждает, что его придушил, побили и покусал израильский полицейский.



Полиция, со своей стороны, утверждает, что охранник “проклинал и угрожал офицеру полиции”. Адвокат охранника яростно опровергает эти обвинения.

Инцидент произошел в августе. Охранник, Моханад Идрис заметил полицейского, который якобы атаковал его за несколько недель до того. Идрис сфотографировал полицейского для того, чтобы подать на него жалобу в министерство юстиции. Идрис говорит: Он увидел, что я фотографирую и направился ко мне. В тот момент, когда я опустил камеру, он в меня плюнул. Я ему сказал, что подам жалобу и с ним разберутся”.

Через несколько минут полицейский вернулся с товарищем. Они отвели его туда, где стояла группа полиции, после чего полицейский начал Идриса душить  и кусать за плечо. Он также опрокинул его на землю и два раза ударил по голове наручниками. Идрис теперь жалуется на острые боли в голове и на преследования со стороны полиции.


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