03.12 10:12 MIGnews.com

Израильский полицейский покусал охранника ВАКФа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Охранник мусульманского ВАКФа на Храмовой Горе в Иерусалиме подал иск к израильской полиции на сумму 60 тысяч шекелей.Охранник утверждает, что его придушил, побили и покусал израильский полицейский.Полиция, со своей стороны, утверждает, что охранник “проклинал и угрожал офицеру полиции”. Адвокат охранника яростно опровергает эти обвинения.Инцидент произошел в августе. Охранник, Моханад Идрис заметил полицейского, который якобы атаковал его за несколько недель до того. Идрис сфотографировал полицейского для того, чтобы подать на него жалобу в министерство юстиции. Идрис говорит: Он увидел, что я фотографирую и направился ко мне. В тот момент, когда я опустил камеру, он в меня плюнул. Я ему сказал, что подам жалобу и с ним разберутся”.Через несколько минут полицейский вернулся с товарищем. Они отвели его туда, где стояла группа полиции, после чего полицейский начал Идриса душить и кусать за плечо. Он также опрокинул его на землю и два раза ударил по голове наручниками. Идрис теперь жалуется на острые боли в голове и на преследования со стороны полиции.