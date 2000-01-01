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Успешный рейд: в Турции задержаны боевики ИГ | Фото:04.11 06:15   MIGnews.com

Успешный рейд: в Турции задержаны боевики ИГ

В Турции 3 ноября были арестованы семь человек, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство", один из которых отвечал за тренировочные лагеря боевиков.

Об этом сообщает издание Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

Антитеррористическая операция с участием подразделений турецкой жандармерии прошла в провинциях Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса. Один из задержанных оказался ответственным за тренировочный лагерь ИГ, где ежегодно проходили подготовку от полтора тысяч до двух тысяч иностранных боевиков.

Еще двое подозреваемых были ответственными за поставки оружия и материально-техническое обеспечение тренировочных лагерей ИГ для наемников.


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