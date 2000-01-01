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17-летняя сбежала из дома и умерла в доме араба от героина 03.11 14:21   MIGnews.com

17-летняя сбежала из дома и умерла в доме араба от героина

В Иерусалиме 3 ноября прошло судебное заседание по делу о жителе Восточного Иерусалима Маджида Алиана, подозреваемого в непреднамеренном убийстве 17-летней девушки.

Полторы недели назад в доме Алиана обнаружили тело Мириам Перец. За два дня до того она сбежала из дома. Семья Мириам была религиозной - и она не хотела вести религиозный образ жизни.

Предполагается, что Перец и Алиян вместе употребляли наркотики. За день до того, как было обнаружено тело девушки, Алиян уехал в Тель-Авив. Он утверждает, что уехал из дома и не знал, что что-то случилось с девушкой. Он также утверждал, что не знал о том, что Перец - несовершеннолетняя.

В ходе судебного заседания родственники Перец начали проклинать Алияна, в зале суда началась групповая драка. Алияна увели из зала заседаний, суд был прерван. Суд продлил срок содержания Алияна под стражей на пять дней. Его подозревают в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетнего и в убийстве по неосторожности.

Йосеф Хаим Перец, брат покойной заявил: “Этот - человек - убийца, мерзкий и отвратительный убийца. Он ее убил - во всех смыслах. Он посадил 17-летнюю на героин, дал ей передозировку. Он был с ней 24 часа, он не спросил, где ее отец и мать, где ее семья. Он дал ей передозировку”.

Брат добавил: “Она даже не знала, что такое героин. Он увидел, что она умирает - и бросил ее. Этот человек - убийца, он планирует новое убийство. н вообще ни о чем не сожалеет. . Только он виновен в этом убийстве. Он дал ей наркотики и бросил ее. Он не вызвал скорую. Я хочу ему сказать - ты убил маленькую девочку”.


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