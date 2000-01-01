Сирия: журналисты сняли секретную пещеру джихадистов

Журналисты побывали в пещере в Сирии, которую раньше использовали боевики для атак и маскировки. Её обнаружили сирийские военные 17 сентября, недалеко от недавно освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, который использовался боевиками ИГИЛ в качестве большой военной базы. Генерал Абдель Керим Мейхун сказал журналистам.
"Наши бойцы обнаружили эту пещеру после освобождения юга провинции Идлиб, которое произошло в конце августа. Помимо того, что он является мощным укрепленным районом, здесь также хранится множество различных видов оружия и боевой экипировки боевиков: это шлемы, униформа и противогазы; А вот пояс из тяжелого пулемета и гранатометов", - сказал Мейхун.
По его словам, пещера составляет около 10 000 квадратных метров и имеет разветвленную систему туннелей. На объекте также находится командный пункт с картой города Хан-Шейхун и деревней Морек, полевой госпиталь и спальные комнаты.
Мейхун отметил, что длина каждого из туннелей была не менее 200 метров. Перед уходом боевики поспешно заминировали объект.
Кроме того, эту пещеру могли использовать "Белые каски", неправительственная организация, подозреваемая в связях с повстанческими группами джихадистов, для съемки видеороликов о химических атаках с целью запугивания сирийских правительственных сил.