03.10 09:03 MIGnews.com

Сирия: журналисты сняли секретную пещеру джихадистов

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Журналисты побывали в пещере в Сирии, которую раньше использовали боевики для атак и маскировки. Её обнаружили сирийские военные 17 сентября, недалеко от недавно освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, который использовался боевиками ИГИЛ в качестве большой военной базы. Генерал Абдель Керим Мейхун сказал журналистам."Наши бойцы обнаружили эту пещеру после освобождения юга провинции Идлиб, которое произошло в конце августа. Помимо того, что он является мощным укрепленным районом, здесь также хранится множество различных видов оружия и боевой экипировки боевиков: это шлемы, униформа и противогазы; А вот пояс из тяжелого пулемета и гранатометов", - сказал Мейхун.По его словам, пещера составляет около 10 000 квадратных метров и имеет разветвленную систему туннелей. На объекте также находится командный пункт с картой города Хан-Шейхун и деревней Морек, полевой госпиталь и спальные комнаты.Мейхун отметил, что длина каждого из туннелей была не менее 200 метров. Перед уходом боевики поспешно заминировали объект.Кроме того, эту пещеру могли использовать "Белые каски", неправительственная организация, подозреваемая в связях с повстанческими группами джихадистов, для съемки видеороликов о химических атаках с целью запугивания сирийских правительственных сил.