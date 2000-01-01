03.10 21:44 MIGnews.com

Неизвестные выкрали прах Махатмы Ганди из мемориала

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В центральной Индии из мемориала Махатмы Ганди в день 150-летия деятеля неизвестные выкрали часть его праха, оставив на стене надпись "предатель".Прах Ганди хранился в мемориале "Бапу Бхаван" с 1948 года.Злоумышленники также написали на фотографиях Махатмы Ганды в мемориале слово "предатель".Некоторые индуистские сторонники жесткой линии рассматривают Ганди как предателя своих ценностей, потому что он выступал за единство индуистов и мусульман.