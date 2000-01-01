03.10 21:22 MIGnews.com

В Таиланде парень умер во сне из-за своего смартфона

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В Таиланде 25- летний парень умер во сне от удара током через свой же мобильный телефон.Састре Моин играл на своем смартфоне, который был подключен к зарядному устройству, в онлайн-игру, во время чего заснул.На следующее утро его тетя нашла Моина уже мертвого в постели. По словам женщины, его тело было фиолетового цвета, а у его руки лежал провод от зарядного устройства с черными следами.