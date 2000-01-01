03.10 19:12 MIGnews.com

В Германии нашли труп мужчины, пропавшего 8 лет назад

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В немецком городе Зенден был обнаружен труп мужчины, который пролежал в квартире 8 лет."Находка" была обнаружена случайно во время пожара в доме. Пожарные начали эвакуацию с поквартирным обходом. Но в одной квартире им так никто и не отрыл дверь. Тогда спасатели решили выломать ее. Оказавшись внутри, они увидели скелеты мужчины и его собаки.Пёс умер от голода после кончины хозяина. Отмечается, что соседи погибшего мужчины в последний раз видели его живым в 2011 году, во дворе многоквартирного дома все еще стоит его автомобиль со спущенными колесами и поржавевшим кузовом.Почтовый ящик немца был переполнен.Жильцы дома неоднократно сообщали в полицию о трупном запахе, но те отказывались проводить проверку, ссылаясь на то, что такой запах может дать и ряд других факторов.