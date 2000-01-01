Новые подробности о резне в Париже

Стало известно, что нападавшим оказался глухонемой мужчина, который был сотрудником полиции. В результате нападения погибла одна женщина и четверо полицейских.
В ходе задержания нападавший был застрелен одним из офицеров.
Как оказалось, преступнику было около 45 лет и он занимался административной работой в полиции более 20 лет. Главной версией нападения считают внутренний конфликт между сослуживцами.
На месте происшествия были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер.
"Париж сегодня оплакивает погибших в результате этой ужасной атаки в префектуре полиции. Тяжелые потери, несколько полицейских погибли. От моего имени и имени всех парижан все мои мысли с семьями жертв и их близкими", - написала мэр Парижа Анн Идальгна в своем Twitter.