04.10 01:14 MIGnews.com

Активисты облили здание британского казначейства "кровью"

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Активисты по борьбе с изменением климата разлили искусственную кровь на фасаде британского министерства финансов в четверг, 3 октября, пытаясь привлечь внимание к "климатическому катаклизму". Для этого они использовали пожарную машину.Активисты подъехали к британскому казначейству в пожарной машине и начали распылять красную краску на здание, хотя в какой-то момент они потеряли контроль над шлангом и долго не могли поймать его, залив и остальную улицу "кровью".После этого они остались стоять вчетвером на машине с баннерами: "Прекратите финансировать климатическую смерть". В общей сложности, на стены казначейства и территорию рядом был вылитов 1800 литров краски.Полиция арестовала четырех человек по подозрению в нанесении ущерба.