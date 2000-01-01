03.10 13:01 MIGnews.com

Иран: сорвана попытка ликвидировать генерала Сулеймани

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Начальник разведки Революционной гвардии Ирана объявил, что "региональный план" по уничтожению Командующего силами революционной гвардии генерала Кода Касема Сулеймани был сорван. Личность членов группы, которые работали над планом, не разглашается, но в заявлении говорится, что члены "израильско-арабского заговора" были арестованы.Во вторник Сулеймани заявил, что Израиль пытался устранить его во время его визита в Ливан во время войны в 2006 году. В специальном интервью иранскому телевидению Сулеймани заявил, что попытка убийства была осуществлена ​​беспилотными летательными аппаратами."Поскольку израильские беспилотники парили над нашими головами в Дахии, мы решили перебраться в другое здание неподалеку, а затем Израиль напал. Я был с Насраллой и Имадом Мурния (который впоследствии был ликвидирован). Мы были уверены, что они собираются напасть на здание, в котором мы были.""Насралла и я сидели под деревом, чтобы уклониться от обнаружения, и ждали, когда Мурния вернется к машине. Это длилось не несколько минут. Беспилотник фокусировался на нас и машине все это время, пока мы уходили из одного укрытия в другое."