Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Порт города Канны закрывают для грязных круизных лайнеров 03.10 03:23   MIGnews.com

Порт города Канны закрывают для грязных круизных лайнеров

Во Франции со следующего года порт популярного города Канны будет закрыт для так называемых грязных круизных лайнеров, использующих высокосернистое топливо.

Ограничения коснутся судов, у которых содержание серы в топливе превышает одну десятую процента. Бункерный мазут, который используют морские суда, содержит в две тысячи раз больше серы, чем дизельное топливо.

Многие компании, имеющие большой флот, уже подписали соглашение с городом об использовании более экологичных судов, пишет Cruiseradio.

С 2012 года Евросоюз запретил использовать топливо с содержанием серы больше одной десятой процента для судов, курсирующих по Балтийскому и Северному морям, а также Ла-Маншу. На Средиземном море это ограничение пока не действует.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:23
Маккаби проигрывает в России
22:26
Пранкерша чуть не сорвала показ Chanel  
21:44
Неизвестные выкрали прах Махатмы Ганди из мемориала
21:22
В Таиланде парень умер во сне из-за своего смартфона
20:54
Количество погибших от электронных сигарет растет
20:27
В Бразилии нефть убивает морских обитателей
19:47
Олеся Жураковская рассказала о 5 годах с мужем-тираном
19:12
В Германии нашли труп мужчины, пропавшего 8 лет назад
18:32
Звезда "Игры Престолов" празднует 46-летие
18:12
Новые подробности о резне в Париже
17:42
Дери-Ганцу: соглашайся с Нетаниягу, теперь твоя очередь
16:21
Власти Ирака отключили интернет по всей стране
16:01
Ганц:Нетаниягу – единственное препятствие для правительства
15:30
Нетаниягу заинтересован в слиянии с Ямина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus