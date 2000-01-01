Порт города Канны закрывают для грязных круизных лайнеров
Во Франции со следующего года порт популярного города Канны будет закрыт для так называемых грязных круизных лайнеров, использующих высокосернистое топливо.
Ограничения коснутся судов, у которых содержание серы в топливе превышает одну десятую процента. Бункерный мазут, который используют морские суда, содержит в две тысячи раз больше серы, чем дизельное топливо.
Многие компании, имеющие большой флот, уже подписали соглашение с городом об использовании более экологичных судов, пишет Cruiseradio.
С 2012 года Евросоюз запретил использовать топливо с содержанием серы больше одной десятой процента для судов, курсирующих по Балтийскому и Северному морям, а также Ла-Маншу. На Средиземном море это ограничение пока не действует.