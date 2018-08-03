Умер рекордсмен по татуировкам Zombie Boy

Рик Дженест, более известный, как Zombie Boy, был найден мертвым в своей квартире в Монреале, Канада.
По информации Lenta.ru, 32-летняя модель страдал от психических расстройств. Согласно заключению медиков, знаменитость покончил с собой.
Отмечается, что мужчина дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса: как человек с самым большим количеством тату костей - 139; а также у него было зафиксировано наибольшее количество татуировок насекомых - 176.
Zombie Boy, получивший данное прозвище после удаления раковой опухоли мозга в 15 лет, прославился, поучаствовав в музыкальном клипе американской певицы Леди Гаги. Когда поп-диве сообщили новость о смерти Дженеста, она заявила, что эта информация ее более, чем опустошила".