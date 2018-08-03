Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Скриншот с видео YouTube 04.08 01:43   MIGnews.com

Умер рекордсмен по татуировкам Zombie Boy

Рик Дженест, более известный, как Zombie Boy, был найден мертвым в своей квартире в Монреале, Канада.

По информации Lenta.ru, 32-летняя модель страдал от психических расстройств. Согласно заключению медиков, знаменитость покончил с собой.

Отмечается, что мужчина дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса: как человек с самым большим количеством тату костей - 139; а также у него было зафиксировано наибольшее количество татуировок насекомых - 176.

Zombie Boy, получивший данное прозвище после удаления раковой опухоли мозга в 15 лет, прославился, поучаствовав в музыкальном клипе американской певицы Леди Гаги. Когда поп-диве сообщили новость о смерти Дженеста, она заявила, что эта информация ее более, чем опустошила".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:11
K-Supermarket разрешил людям переночевать в прохладе
00:13
Разработан мобильный сервис только для мусульман
23:21
Гражданин США попал в Россию вместо Китая и попросил убежища
22:10
Полиция ФРГ находит снаряды Второй мировой
21:26
Умер израильский оскароносный режиссер Моше Мизрахи
20:25
Юдофоб Шевченко обвинил Израиль в убийстве журналистов в ЦАР
19:58
ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по ХАМАСу
19:36
Суд отказался помиловать "бабушку Холокост"
19:17
"БАГАЦ кастрирует Национальный закон"
18:43
Тунис нехотя впустил 7-летнюю израильскую шахматистку
16:59
Архитеррористы ХАМАСа обсуждают перемирие с Израилем
16:26
ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах
16:18
Взрыв в Афганистане: десятки погибших
15:58
"Adidas объявил бойкот Израилю – это победа BDS"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus