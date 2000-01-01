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Полиция ФРГ находит снаряды Второй мировой 03.08 22:10   MIGnews.com

Полиция ФРГ находит снаряды Второй мировой

Аномальная жара в Германии дала возможность найти огромное количество боеприпасов времен Второй мировой войны в реках из-за значительного падения уровня воды.

По заявлениям полиции, во многих местах на реке Эльба в восточных немецких землях Саксония-Анхальт и Саксония были обнаружены старые боеприпасы - 22 гранаты, мины и другие взрывчатые вещества.

DW уточняет, что июль был самым жарким месяцем в Германии с рекордными температурами. 31 июля столбики термометров показали рекордные 39,5 градусов по Цельсию в Бернбурге, Саксония-Анхальт.

Ранее на этой неделе уровень воды в реках в Магдебурге упал до 51 сантиметра. Исторический минимум составляет 48 сантиметров и был зафиксирован в 1934 году.


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