03.08 22:10 MIGnews.com
Полиция ФРГ находит снаряды Второй мировой
Аномальная жара в Германии дала возможность найти огромное количество боеприпасов времен Второй мировой войны в реках из-за значительного падения уровня воды.
По заявлениям полиции, во многих местах на реке Эльба в восточных немецких землях Саксония-Анхальт и Саксония были обнаружены старые боеприпасы - 22 гранаты, мины и другие взрывчатые вещества.
DW
уточняет, что июль был самым жарким месяцем в Германии с рекордными температурами. 31 июля столбики термометров показали рекордные 39,5 градусов по Цельсию в Бернбурге, Саксония-Анхальт.
Ранее на этой неделе уровень воды в реках в Магдебурге упал до 51 сантиметра. Исторический минимум составляет 48 сантиметров и был зафиксирован в 1934 году.
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