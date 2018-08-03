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03.08 23:21   MIGnews.com

Гражданин США попал в Россию вместо Китая и попросил убежища

Американец, переправившийся из США через Беренговый пролив с Аляски на лодке, попросил политического убежища в России.

По информации Lenta.ru, изначально мужчина направлялся в Китай, однако промахнулся и попал на Чукотку, где ему и пришлось остаться.

"Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию", - сказал источник агентства.

Из документов прибывший показал только водительские права, поэтому в скором времени он с сопровождением направится в Анадырь для дальнейшего прояснения ситуации.


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