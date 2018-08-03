Япония направила ноту протеста Южной Корее

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что проведения исследовательских работ на корабле около островов Такэсима со стороны Южной Кореи является недопустимым так как острова являются спорной территорией.
"По дипломатическим каналам мы потребовали от южнокорейской стороны объяснить маршрут исследовательского морского судна и выразили решительный протест, что проведение исследовательской деятельности без нашего согласия неприемлемо", - передали его слова на RT.
В Китае, в свою очередь, отметив вновь нарастающую обстановку в регионе, отметили, что никто не желает войны, особенно между Южной Кореей и ее северным братом.
"ни одна из сторон не желает повторения войны, это справедливые и разумные надежды и требования. В то же время мы считаем, что никакие другие страны, включая США, не хотят повторного начала военных действия на Корейском полуострове", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая, передали на РИА Новости.
Таким образом он подготовил стороны к публикации совместной декларации, которая подтверждает договор о прекращении состояния войны и устанавливает четкие положения и рамки дозволенности действия обеих стран.