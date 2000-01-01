10 добровольцев из США спасают Израиль от поджогов

Сообщается, что добровольцы из разных штатов, они взяли отпуск на работе, чтобы помочь израильским службам пожарной и аварийной помощи, которые сражаются с воздушными змеями, шарами и презервативами, запущенными с Газы в течение последних 4-х месяцев.
Пожарные являются частью проекта добровольцев EVP - организация, которая обучает и направляет международный пожарно-спасательный персонал в Израиль при партнерстве с Еврейскими федерациями Северной Америки, пишет JPost.
EVP была основана в 2009 году Ади Захави, который также является гендиректором организации.
Многие добровольцы узнали об этой инициативе через еврейские федерации Северной Америки, которые покрывали расходы, необходимые для обучения американских пожарных.
Пожарные и спасательные службы за последние 4 месяца зафиксировали более 1300 пожаров от зажигательных устройств, выпущенных из Газы. Было выжжено 3 тыс. га земли.
Огонь повредил национальные парки и земли общин вблизи границы с Газой, ирригационные системы, поголовье и урожай, а также убил дикую природу.