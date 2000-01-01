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10 добровольцев из США спасают Израиль от кайт-террора 03.08 08:01   MIGnews.com

10 добровольцев из США спасают Израиль от поджогов

Группа американских пожарных из 10 добровольцев на минувшей неделе прибыла в Израиль с целью защиты страны от кайт-террора из сектора Газа.

Сообщается, что добровольцы из разных штатов, они взяли отпуск на работе, чтобы помочь израильским службам пожарной и аварийной помощи, которые сражаются с воздушными змеями, шарами и презервативами, запущенными с Газы в течение последних 4-х месяцев.

Пожарные являются частью проекта добровольцев EVP - организация, которая обучает и направляет международный пожарно-спасательный персонал в Израиль при партнерстве с Еврейскими федерациями Северной Америки, пишет JPost.

EVP была основана в 2009 году Ади Захави, который также является гендиректором организации.

Многие добровольцы узнали об этой инициативе через еврейские федерации Северной Америки, которые покрывали расходы, необходимые для обучения американских пожарных.

Пожарные и спасательные службы за последние 4 месяца зафиксировали более 1300 пожаров от зажигательных устройств, выпущенных из Газы. Было выжжено 3 тыс. га земли.

Огонь повредил национальные парки и земли общин вблизи границы с Газой, ирригационные системы, поголовье и урожай, а также убил дикую природу.


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