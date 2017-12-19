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Ахэд Тамими готова сидеть в тюрьме за свои убеждения 03.08 08:39   MIGnews.com

Ахед Тамими готова "пойти в тюрьму еще 100 раз"

17-летняя активистка Ахэд Тамими заявила, что она готова побывать в тюрьме "еще 100 раз" за палестинское дело, если это поможет ее стране. Как известно, девушка 8 месяцев находилась в местах не столь отдаленных.

Тамими в эфире RT Arabic после ее выхода в воскресенье сказала, что надеется то, что никому не придется пережить все то, что она пережила, но она рада была оказаться в заточении ради своих убеждений.

Ахэд и ее мать были арестованы 19.12.2017, спустя несколько дней после того, как было снято видео вместе с двоюродным братом Нур Тамими. На видео видно как Ахэд применила силу к израильскому солдату, находящемуся у ворот ее дома в деревне Наби-Салех, пишет Telesurtv.

Тамими стала символом палестинского сопротивления, после того, как в интернете получила вирусное распространение видеозапись.

Активистка знала, что ее могут арестовать, это обычная практика, "израильских оккупантов".


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