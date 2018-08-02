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Сирийцы не знают кто атаковал Дамаск 03.08 07:24   MIGnews.com

Сирийцы не знают кто атаковал Дамаск

Сирийские государственные СМИ сообщили о том, что позиции сирийской армии подверглись атаке минувшей ночью в районе Дамаска.

Сирийское агентство SANA, со ссылкой на военный источник передает: “Наши силы воздушной обороны вступили в бой с врагом к западу от Дамаска, уничтожив вражескую цель”.





Жители сирийской столицы сообщают о серии громких взрывов.

Лоялистское агентство Al-Masdar сообщает о том, что ПВО Сирии выпустили по вражеской цели - самолету, дрону или ракете несколько ракет в районе аль-Кисве.

Оппозиционная Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о “ракетной атаке против сил режима к западу от Дамаска”. Обсерватория, однако, не может определить, кто стоит за атакой.

Израиль ранее несколько раз обвинялся в ударах по иранским целям на базе в аль-Кисве.

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует атаку в Дамаске.


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