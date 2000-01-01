04.08 04:22 MIGnews.com

Атаку носорога на туристов в сафари-парке сняли на видео

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Носорог едва не перевернул автомобиль с туристами в сафари-парке мексиканского города Пуэбла.Как видно на видео, снятом на месте событий, носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. Водитель пытался уехать, но животное останавливало машину.Не успокоилось животное, даже когда посетители двинулись дальше – носорог начал их преследовать. Впрочем, в результате никто не пострадал.Как отмечается, после атаки животное на некоторое время изолировали.