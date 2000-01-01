04.08 03:46 MIGnews.com

Джонни Депп подал на бывшую жену в суд за побои

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Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп снова оказался в центре скандала. Актер обвинил экс-супругу Эмбер Херд в избиении.По словам актера, одно из происшествий случилось в день рождения Херд — 21 апреля 2016 года. Тогда Депп опоздал на вечеринку. Эмбер якобы в состоянии алкогольного опьянения стала оскорблять мужа в присутствии друзей, а затем два раза ударила его кулаком в лицо.А вот сама Херд по-другому описывает ситуацию. Она призналась, что актер сам иницировал ссору и был пьян, а когда гости разошлись, схватил жену за волосы и потащил к выходу с криками и угрозами.