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Юдофоб Шевченко обвинил Израиль в убийстве журналистов в ЦАР 03.08 20:25   MIGnews.com

Юдофоб Шевченко обвинил Израиль в убийстве журналистов в ЦАР

Известный своим не беспристрастным отношением к Еврейскому государству российский журналист Максим Шевченко допускает, что к убийству троих корреспондентов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике может быть причастен Израиль.

"Есть на Земле государство, которое привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара и считать это нормальным. Какое? Догадайтесь сами", - пишет Шевченко на своей странице в Facebook.

Он заявил о том, что Джемаль "открыто поддерживал ХАМАС, палестинское сопротивление и весной делал боевые репортажи из аль-Кудс". По словам Шевченко, израильские власти "тщательно изучили" паспорт и телефон убитого позже россиянина, когда он улетал из ПА.

"Вопросы для размышления есть", - резюмирует Максим Шевченко.

В другом сообщении на своей странице он пишет о "соболезновании", которое "пришло из Палестины", где у Джемаля "было много друзей". О самом нем Шевченко пишет, что в своих репортажах из Иерусалима он "свежим взглядом ухватил весь трагизм пребывания палестинского народа в условиях израильской оккупации".


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