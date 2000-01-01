Конституционный суд Германии отклонил апелляцию 89-летней немки Урсулы Хавербек, просившей скостить ей двухлетний тюремный срок, который она отбывает за отрицание геноцида еврейского народа во времена Второй мировой войны.
Напомним, что в мае она начала отбывать свое наказание за слова о том, что Холокост был не более, чем "убеждением", а факт того, что в Аушвице находился нацистский лагерь смерти "не был исторически подтвержден". Сама она апеллирует к свободе слова.
3 августа немецкий суд высшей инстанции постановил, что "наказание за отрицание геноцида национал-социалистами принципиально совместимо со статьей 5 (1) Основного закона", гарантирующей свободу слова.
В то же время свобода слова не распространяется на "пропаганду оказавшихся неверными заявлений и преднамеренно ложных утверждений", а отрицание Холокоста "нарушает пределы мирных общественных дебатов и представляет собой нарушение общественного спокойствия", гласит вердикт судьи.
Напомним, что за отрицание Холокоста, использование нацистской символики и прославление национал-социализма в Германии предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.