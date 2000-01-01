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Тунис нехотя впустил 7-летнюю израильскую шахматистку | Фото: пресс-служба Израильской федерации шахмат03.08 18:43   MIGnews.com

Тунис нехотя впустил 7-летнюю израильскую шахматистку

Под давлением со стороны международных организаций тунисские власти все-таки согласились разрешить 7-летней израильской девочке принять участие в международном шахматном турнире, который пройдет в городе Сус.

Ранее Тунис отказал в выдаче визе израильской шахматистке Лиель Левитан для участия в индивидуальном Чемпионате мира по стандартным шахматам среди школьников, который Тунис будет принимать с 21 по 30 апреля 2019 года.

Как сообщают в национальном бюро Франции противодействию антисемитизму, власти республики и Тунисская федерация шахмат уступили под давлением со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которая пригрозила в противном случае лишить Тунис права проводить соревнования.

Стоит отметить, что в заявлении насчет чемпионата местная федерация заявило о том, что "приветствуются игроки из всех стран без исключений".

Стоит отметить, что внимание к дискриминации в отношении семилетней израильтянки привлекла и произраильская организация StandWithUs, которая запустила онлайн-кампанию с требованием допустить Левитан на чемпионат. Стоит отметить, что в июле девочка победила на индивидуальном Чемпионате мира по стандартным шахматам в категории "до 7 лет".


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