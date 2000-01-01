Араб спас детей убитого раввина и теперь умрет за это в ПА

Напомним, что после теракта, который произошел 1 июня 2016 года в Хевроне араб и его жена спасли жизни девятерым выжившим детям и раненной супруге раввина – они помогли им выбраться из перевернувшегося в кювет автомобиля и оказали первую медицинскую помощь.
За это, как сообщает "Хадашот", их могут убить собратья по вере. При этом имя "доброго самаритянина" (хотя в действительности он живет в Иудее) не раскрывается.
"Они прозвали меня изменником, бросали камни и "коктейли Молотова" в мою машину. Я начал опасаться, что, когда покину дом, меня сожгут живьем", - говорит он.
После этого он обратился к израильской гражданской администрации и получил временное разрешение на проживание в Еврейском государстве. Однако недавно ему сообщили об отказе в продлении нахождения в стране. Соответственно, никакого выбора, кроме как вернуться на территории, у него нет.
"Я просто хочу нормальной жизни. Неделю назад они сказали: «Теперь ты можешь вернуться на Западный берег». Но как я могу вернуться, если мне там угрожают? Если я отправлюсь туда, то это будет равносильно тому, чтобы отправиться на смерть", – цитирует его "Хадашот".
Тем не менее, мужчина о своем поступке не жалеет.
"Мне не жаль, что я помог евреям. Я сделал это от чистого сердца и знаю, что в итоге Аллах меня благословит", - утверждает н.
В ведомстве координатора деятельности правительства на территориях (КОГАТ) подтверждают, что не стали продлевать нахождение араба-спасителя в Израиле.