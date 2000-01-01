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ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ03.08 16:26   MIGnews.com

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах

Армия обороны Израиля закрыла полевой госпиталь "Мазор Ладах" в приграничной с Сирией зоне, где предоставляли уход за ранеными сирийцами в рамках гуманитарной операции "Хорошие соседи".

"Мазор Ладах" был открыт в августе 2017 года и располагался на неиспользуемом военном посту на юге Голан и за время его работы здесь оказали помощь 6,8 тыс. сирийским гражданам. При этом, как утверждают израильские военные, у них не было возможности помогать раненным сирийцам или проводить хирургическое вмешательство.

Ранее на этой неделе ЦАХАЛ начал демонтаж и эвакуацию госпиталя, действовавшего как дневная клиника в сотрудничестве с американской гуманитарной организацией Frontier Alliance International.

Учитывая напряженную ситуацию, здесь же был построен и бункер для медперсонала – на случай минометных обстрелов. Без происшествий не обошлось – в октябре шальной пулей был ранен врач-волонтер.

В рамках операции "Хороший сосед" израильские вооруженные силы передали нуждающимся сирийцам помимо прочего более 1 524 тонн продовольствия, 250 тонн одежды, 947 520 литров топлива, 21 генератор, 24 900 наборов медицинского оборудования и медикаментов, придерживаясь при этом принцип невмешательства в ход сирийской гражданской войны.

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ


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