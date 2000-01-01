03.08 16:18 MIGnews.com

Взрыв в Афганистане: десятки погибших

#Paktia - TOLOnews reporter Abdulhaq Omeri says government forces have not arrived at the attack scene in Gardez City, Paktia province. He says that according to eyewitnesses, the explosion has left 30 dead and 100 wounded. — TOLOnews (@TOLOnews) 3 августа 2018 г.

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В городе Гардез провинции Пактия, что на востоке Афганистана вследствие террористического акта погибли десятки человек.По информации TOLOnews, два террориста-смертника ворвались в мечеть во время молитвы, когда многие местные жители посетили строение, и взорвали себя. Вследствие чего около 30 человек погибло и еще 100 получили ранения, однако с каждым обновлением данных, количество жертв все увеличивается.Власти региона подтвердили агентству факт взрыва и проводят проверку с целью получения точной информации. Ни одна террористическая группировка пока что не взяла на себя ответственность за случившееся.