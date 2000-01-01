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Фото из архива 03.08 16:18   MIGnews.com

Взрыв в Афганистане: десятки погибших

В городе Гардез провинции Пактия, что на востоке Афганистана вследствие террористического акта погибли десятки человек.

По информации TOLOnews, два террориста-смертника ворвались в мечеть во время молитвы, когда многие местные жители посетили строение, и взорвали себя. Вследствие чего около 30 человек погибло и еще 100 получили ранения, однако с каждым обновлением данных, количество жертв все увеличивается.


Власти региона подтвердили агентству факт взрыва и проводят проверку с целью получения точной информации. Ни одна террористическая группировка пока что не взяла на себя ответственность за случившееся.


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