Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 03.08 13:51   MIGnews.com

В Шанхае сотни тысяч людей эвакуированы из-за шторма

Из-за обрушившегося на Шанхай тропического шторма "Джондари", из региона было эвакуировано около 130 тысяч человек.

"В результате тропического шторма в Шанхае эвакуировали в укрытия больше 130 тысяч человек", - передали сообщение источника на Тelegraf.

Кроме того, в двух городских аэропортах был отменен 151 гражданский рейс, а 122 парка были закрыты. Власти назначили характеристику стихии, сменив ее с тайфуна на тропический шторм. Ожидается, что его сила будет спадать по продвижению вглубь страны.

Ранее "Джонгдари" обрушился на Японию, вызвав транспортный переполох и обесточивание тысяч домов. На данный момент насчитывается 16 пострадавших от стихии в Шанхае.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
В Хараре - массовые протесты из-за фальсификации выборов
14:57
ЕС предоставит Испании €3 млн на борьбу с миграцией
14:47
Убийства в MDA Israel: подозреваемый дал показания
14:29
Япония направила ноту протеста Южной Корее
13:31
Юг Израиля: найдена тушка сокола с коктейлем Молотова
13:04
Facebook и Instagram считают потраченное время
12:55
НАТО развернула в Косово военные учения
12:38
Откровения Регев об отце и Национальном законе
12:18
Brexit "съест" 30% персонала EMA
11:52
Запчасти для ракет не доехали в Иран
11:35
Египет инициирует договоренность Израиль-ХАМАС
11:33
NASA откажутся от "Союзов"
11:20
Остров Мальорка признал Сальвини персоной нон грата
10:42
Корбину подыскали место для выступления
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus