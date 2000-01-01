В Шанхае сотни тысяч людей эвакуированы из-за шторма
Из-за обрушившегося на Шанхай тропического шторма "Джондари", из региона было эвакуировано около 130 тысяч человек.
"В результате тропического шторма в Шанхае эвакуировали в укрытия больше 130 тысяч человек", - передали сообщение источника на Тelegraf.
Кроме того, в двух городских аэропортах был отменен 151 гражданский рейс, а 122 парка были закрыты. Власти назначили характеристику стихии, сменив ее с тайфуна на тропический шторм. Ожидается, что его сила будет спадать по продвижению вглубь страны.
Ранее "Джонгдари" обрушился на Японию, вызвав транспортный переполох и обесточивание тысяч домов. На данный момент насчитывается 16 пострадавших от стихии в Шанхае.