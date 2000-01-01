НАТО развернула в Косово военные учения

НАТО начала военные учения в Косово. Цель такого мероприятия - поддерживать обороноспособность альянса.
"KFOR проводит учения в Косове в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН с целью поддержания готовности и оперативного потенциала, и чтобы гарантировать мир, безопасную обстановку и свободу передвижения", -
На фото попали танки, технически обслуживающие их машины, а также бронированные автомобили.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп и России - Владимир Путин в ходе саммита в Хельсинки решили судьбу Косово, однако позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг эту информацию.
Это уже не первый раз в этом году, когда НАТО прибегает к демонстрации своей военной силы, устраивая учения в восточной Европе и передавая государствам вооружение. Кроме того, в этом году министры иностранных дел стран Большой семерки создали спецгруппу для "изучения поведения России", а в Германии планируют к 2020 году построить штаб-квартиру, которая сможет оперативно реагировать на действия РФ.