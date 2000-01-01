Запчасти для ракет не доехали в Иран

Погранслужба аэропорта Хитроу сорвала попытку вывезти из Британии в Иран запчасти для ракет. Во время осмотра груза было обнаружено как минимум 2 специальных резиновых уплотнителя, которые по документам предназначались для использования в иранской нефтяной промышленности.
Только вот эксперты заподозрили, что реальное намерение экспорта состоит в том, чтобы использовать их в ракетах. Небольшие резиновые уплотнители могут использоваться в боеголовках, уточняет The Times.
Специалисты проводит расследование о происхождении груза и его реальном получателе.
Справка. Продажа, поставка или транспортировка запчастей для ракет или технологий в Иран запрещена в соответствии с санкциями, введенными Великобританией и другими государствами.