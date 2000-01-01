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Запчасти для ракет не доехали в Иран 03.08 11:52   MIGnews.com

Запчасти для ракет не доехали в Иран

Погранслужба аэропорта Хитроу сорвала попытку вывезти из Британии в Иран запчасти для ракет. Во время осмотра груза было обнаружено как минимум 2 специальных резиновых уплотнителя, которые по документам предназначались для использования в иранской нефтяной промышленности.

Только вот эксперты заподозрили, что реальное намерение экспорта состоит в том, чтобы использовать их в ракетах. Небольшие резиновые уплотнители могут использоваться в боеголовках, уточняет The Times.

Специалисты проводит расследование о происхождении груза и его реальном получателе.

Справка. Продажа, поставка или транспортировка запчастей для ракет или технологий в Иран запрещена в соответствии с санкциями, введенными Великобританией и другими государствами.


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