03.07 20:58 MIGnews.com
Семья офицера убившего Соломона Теко скрывается
Портал walla сообщает о том, что семья офицера, застрелившего Соломона Теко два дня назад эвакуирована в тайное убежище для государственных свидетелей полиции.
Семья находится под усиленной охраной.
Портал сообщает о том, что уровень опасности для членов семьи считается “самым высоким”.
В полиции сообщили: “В последние 24 часа фотографии жены и детей офицера размещены в интернет с призывами убить их. Уровень угрозы для них считается наивысшим в Израиле”.
Полиция предполагает, что такая ситуация “продлится еще долго”.
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