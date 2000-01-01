03.07 20:58 MIGnews.com

Семья офицера убившего Соломона Теко скрывается

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Портал walla сообщает о том, что семья офицера, застрелившего Соломона Теко два дня назад эвакуирована в тайное убежище для государственных свидетелей полиции.Семья находится под усиленной охраной.Портал сообщает о том, что уровень опасности для членов семьи считается “самым высоким”.В полиции сообщили: “В последние 24 часа фотографии жены и детей офицера размещены в интернет с призывами убить их. Уровень угрозы для них считается наивысшим в Израиле”.Полиция предполагает, что такая ситуация “продлится еще долго”.