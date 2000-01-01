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Нетаниягу: Беспорядки должны прекратиться немедленно | Фото:03.07 20:57   MIGnews.com

Нетаниягу: Беспорядки должны прекратиться немедленно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед началом заседания комиссии министров по продвижению интеграции выходцев из Эфиопии в израильское общество:

«Смерть Соломона Таки – это большая трагедия, наши сердца с семьей. Выводы будут сделаны, но ясно одно: мы не можем терпеть агрессию и насилие, проявленные вчера: блокирование дорог, коктейли Молотова, нападения на полицейских, на граждан и на частную собственность. Это то, с чем нельзя мириться, и полиция готова это пресекать.

Я собрал вас здесь сегодня прежде всего потому, что вы - представители общественности. Работая вместе, мы сделали важные вещи для эфиопской общины в Израиле, и нам еще многое предстоит сделать. Но первое, что я прошу и чего ожидаю – это то, что вы используете свое влияние и поможете остановить беспорядки. Они должны прекратиться немедленно. У нас есть и другие темы для обсуждения, но эта - главная, и я надеюсь, что у нас все получится».

Видео: https://youtu.be/RDfIXDBZ6j4. Оператор: Омер Мирон, GPO.


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