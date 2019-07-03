03.07 20:15 MIGnews.com

Демонстранты у Азриэли - не члены эфиопской общины

רוב המפגינים בת"א אינם יוצאי אתיופיה, המשטרה פועלת באופן הפוך מאתמול ואינה מאפשרת כלל לחסום את הכבישים.@hadasgrinberg מדווחת ב-#קלמן_וסגל pic.twitter.com/dQpCFcZmwI — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2019

מחאת יוצאי אתיופיה | מעצר של מפגינה סמוך למרכז עזריאלי@hadasgrinberg pic.twitter.com/RY9c7Hzvyb — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2019

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Корреспондент корпорации КАН Хада Гринберг , находящаяся у торгового центра Азриэли сообщает подробности происходящего.Сегодня не демонстранты, но полиция регулирует происходящее на дорогах. Гринберг отмечает “решительное изменение в поведении полиции”.Задержаны пять человек, из них двое - женщины.Гринберг сообщила, что “большинство демонстрантов у Азриэли - не члены эфиопской общины”.Это подтверждает утверждения представителей правых партий о том, что весь “взрыв возмущения эфиопской общины” - сконструированная левыми конспирация с целью нанести удар по имиджу правительства Нетаниягу.Ранее несколько влиятельных политиков, среди них - бывший мэр Иерусалима Нир Баркат заявили, что за организацией протестов стоит New Israel Fund. На протестах были замечены разнообразные деятели левого движения, среди них - бывший лидер Мерец Тамар Зандберг, “лицо” Шоврим Штика дин Иссахаров и лидер Хадаш Айман Уда.