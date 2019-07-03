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Демонстранты у Азриэли - не члены эфиопской общины 03.07 20:15   MIGnews.com

Демонстранты у Азриэли - не члены эфиопской общины

Корреспондент корпорации КАН Хада Гринберг , находящаяся у торгового центра Азриэли сообщает подробности происходящего.

Сегодня не демонстранты, но полиция регулирует происходящее на дорогах. Гринберг отмечает “решительное изменение в поведении полиции”.

Задержаны пять человек, из них двое - женщины.

Гринберг сообщила, что “большинство демонстрантов у Азриэли - не члены эфиопской общины”.







Это подтверждает утверждения представителей правых партий о том, что весь “взрыв возмущения эфиопской общины” - сконструированная левыми конспирация с целью нанести удар по имиджу правительства Нетаниягу.

Ранее несколько влиятельных политиков, среди них - бывший мэр Иерусалима Нир Баркат заявили, что за организацией протестов стоит New Israel Fund. На протестах были замечены разнообразные деятели левого движения, среди них - бывший лидер Мерец Тамар Зандберг, “лицо” Шоврим Штика дин Иссахаров и лидер Хадаш Айман Уда.


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