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200 трупов найдены в братской могиле в сирийской Ракке | Фото:03.07 19:51   MIGnews.com

200 трупов найдены в братской могиле в сирийской Ракке

Около двухсот трупов, в том числе людей, которые, как считается, были казнены группой "Исламское государство", были найдены недалеко от сирийского города Ракка, заявил в среду местный чиновник и британский военный наблюдатель, пишет The Times of Israel.

Как сообщили местный глава комиссии по эксгумации Ясир аль-Хамис и правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), в братской могиле были обнаружены тела пяти мужчин среднего возраста в оранжевых комбинезонах, которые обычно носили заложники ИГ.

"Они были скованы кандалами и убиты выстрелом в голову", - сказал аль-Хамис, добавив, что они были убиты более двух лет назад.

Аль-Хамис отметил, что жертвы были среднего возраста, но они пока не идентифицированы.

Кроме того, в могиле находились тела трех женщин, которые, как предполагается, были забиты камнями до смерти.

"Их черепа были сильно изломаны и имеют признаки побивания камнями", - сказал местный чиновник. По его словам, впервые братская могила была обнаружена в начале прошлого месяца на южных окраинах Ракки, бывшей столицы ИГ в Сирии.

Чиновник также предположил, что всего там может быть похоронено до 800 человек.


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