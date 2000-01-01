200 трупов найдены в братской могиле в сирийской Ракке
Около двухсот трупов, в том числе людей, которые, как считается, были казнены группой "Исламское государство", были найдены недалеко от сирийского города Ракка, заявил в среду местный чиновник и британский военный наблюдатель, пишет The Times of Israel.
Как сообщили местный глава комиссии по эксгумации Ясир аль-Хамис и правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), в братской могиле были обнаружены тела пяти мужчин среднего возраста в оранжевых комбинезонах, которые обычно носили заложники ИГ.
"Они были скованы кандалами и убиты выстрелом в голову", - сказал аль-Хамис, добавив, что они были убиты более двух лет назад.
Аль-Хамис отметил, что жертвы были среднего возраста, но они пока не идентифицированы.
Кроме того, в могиле находились тела трех женщин, которые, как предполагается, были забиты камнями до смерти.
"Их черепа были сильно изломаны и имеют признаки побивания камнями", - сказал местный чиновник. По его словам, впервые братская могила была обнаружена в начале прошлого месяца на южных окраинах Ракки, бывшей столицы ИГ в Сирии.
Чиновник также предположил, что всего там может быть похоронено до 800 человек.