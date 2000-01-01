03.07 19:39 MIGnews.com

Факты о смерти Соломона Теко подтверждают версию офицера

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Портал walla сообщает факты из расследования обстоятельств смерти Соломона Теко в Кирьят Хаим 1 июля.Офицер израильской полиции, закончив рабочую смену, пришел домой и через некоторое время пошел с женой и тремя детьми гулять в парк неподалеку.В парке офицер заметил трех молодых людей, включая двух выходцев из Эфиопии, избивавших 13-летнего мальчика. Они пытались отобрать у него деньги и смартфон.Офицер потребовал их остановиться, но они его проигнорировали. Он сказал им: “Я офицер полиции”, что вызвало приступ бешенства. Они начали проклинать офицера и угрожать ему. В этот момент 13-летний мальчик бежал из парка. Полицейский попытался прервать контакт с подростками, которые были сильно пьяны.Полицейский вернулся к своей семье, но юнцы последовали за ним и стали швырять в семью камни (согласно сообщениям в социальных сетях , они угрожали бетонными блоками и кирпичами его дочери).Офицер успел позвонить в колл-центр 100 и сообщить, что его жизнь находится в опасности.Тем не менее, до прибытия патруля офицер был вынужден открыть огонь. он сделал один выстрел в асфальт и один выстрел в стену. Офицер сообщил, что боялся стрелять в воздух, потому что в окрестностях было много людей.Материалы судебно-медицинской экспертизы подтверждают версию офицера. В груди Соломона Теко найдена только часть пули. Она перебила аорту, что стало причиной смерти. Другая часть осталась в земле. Пуля найденная в груди Теко сплющена с одной стороны и раздвоена с другой. Это говорит о том, что она столкнулась с твердым и тяжелым объектом, скорей всего, покрытием в парке.Портал walla сообщает о том, что семья офицера, застрелившего Соломона Теко два дня назад эвакуирована в тайное убежище для государственных свидетелей полиции.Семья находится под усиленной охраной.Портал сообщает о том, что уровень опасности для членов семьи считается “самым высоким”.В полиции сообщили: “В последние 24 часа фотографии жены и детей офицера размещены в интернет с призывами убить их. Уровень угрозы для них считается наивысшим в Израиле”.Полиция предполагает, что такая ситуация “продлится еще долго”.