Работники покидают офисы, чтобы избежать пробок

Крупные города уже испытывают необычные пробки из-за эфиопско-израильских протестов, которые только начинаются в нескольких точках по всей стране, пишет The Times of Israel.
В Тель-Авиве технологические компании отправляют работников домой пораньше, чтобы они не застряли в многочасовых пробках, которые происходили за последние два дня.
В Иерусалиме центральный железнодорожный вокзал Ицхака-Навона ограничивает вход на станцию из-за переполненности, поскольку пассажиры стараются воспользоваться поездами, чтобы избежать переполненных магистралей.
Между тем, демонстранты начинают собираться на третий день эфиопско-израильских протестов по всей стране.
По словам организаторов, места сборов включают в себя среди прочих Кирьят-Ату, развязку возле Хайфы, разъезд Йокнеам, Площадь Независимости в Афуле, разъезд Полег, разъезд Азриэли в Тель-Авиве, полицейский участок в Рош ха-Аин, шоссе 4 возле Ришон ле-Цион и Явне, северо-западный въезд в Иерусалим и другие площадки.