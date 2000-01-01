03.07 17:21 MIGnews.com

Протесты 3 июля: миллионный ущерб дорожной инфраструктуре

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Полиция Израиля сообщает, что массовые нарушения общественного порядка 3 июля привели к причинению масштабного ущерба дорожной инфраструктуре страны. К убыткам также следует добавить дополнительные часы работы полицейских, пожарных и спасателей и оплата ущерба, причиненная их здоровью.Одним из наиболее пострадавших городов оказалась Кирьят-Малахи. У полицейской станции были перевернуты несколько патрульных машин. Ранены 33 полицейских и 4 демонстранта.В Ашдоде также перевернули патрульную машину.Много автомобилей закидали камнями.Компания Нетивей Исраэль оценивает масштаб ущерба дорожной инфраструктуре минимум в миллион шекелей.Основной ущерб причинен в районе перекрестка Кастина, где полностью выведена из строя система светофоров. Еще в 11 местах придется менять асфальтовое покрытие, сильно поврежденное горящими покрышками.