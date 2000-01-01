03.07 22:03 MIGnews.com

Китайские власти ставят на гаджеты путешественников свое ПО

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Не секрет, что китайское правительство уже много лет активно и весьма успешно «ограждает» своих граждан от «плохой» информации из-за рубежа.Однако новые данные указывают на то, что Китай не прочь еще и заглянуть в смартфоны чужих граждан.Источник утверждает, что китайские пограничники могут тайно устанавливать на смартфоны своих граждан и граждан других стран шпионское ПО. Данное приложение под названием Fēng cǎi якобы извлекает из смартфона электронные письма, сообщения, контакты и информацию о самом устройстве.Однако такие действия, судя по всему, имеют место лишь в одном небольшом регионе Китая. Если точнее – на границе Киргизии и Синьцзян-Уйгурского автономного района (Синьцзян). Дело в том, что Китай в разных формах борется с исламским экстремизмом, а в Синьцзяне проживает около 10 млн мусульман-уйгуров. При этом соседняя Киргизия также является мусульманской страной.Однако проблема состоит в том, что именно в этом регионе в древности проходил легендарный Великий шелковый путь, так что границу с Китаем там в год пересекает огромное количество людей. Если верить источнику, регион Синьцзян ежегодно посещают около 100 млн человек, хотя неясно, сколько из них пересекают границу.Возвращаясь к приложению, неясно, насколько массовой является данная проблема. Туристы, которые с ней столкнулись, утверждают, что пограничники забирают их смартфоны и требуют PIN-код. В специальной комнате аппараты проводят около часа, после чего их возвращают владельцам. Судя по всему, в большинстве случаев шпионское ПО удаляют перед возвращением смартфона, но порой то ли забывают, то ли оставляют намеренно.Источники утверждают, что ПО не только извлекает из устройства личные данные, но и ищет вполне определенную информацию. Начиная с текстов, связанных с исламистским экстремизмом, и заканчивая информацией о японской группе Unholy Grave, играющей в стиле грайндкор.