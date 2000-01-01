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В Израиле продлен ряд чрезвычайных положений | Фото:03.06 09:02   MIGnews.com

В Израиле продлен ряд ограничений

Кабинет министров во вторник, 2 июня, в телефонном режиме утвердил продление ряда чрезвычайных положений.

Министерский комитет сможет объявлять зоны ограниченного доступа до вторника, 16 июня 2020 года.

Кроме того, было определено, что состав министерского комитета будет изменен. В него войдут заместитель премьер-министра, министр обороны и министр экономики. Также было установлено, что решение об объявлении запретной зоны будет приниматься большинством голосов с согласия премьер-министра и заместителя премьер-министра.

Кабинет министров также продлил до вторника, 16 июня 2020 года, положения, требующие подтверждения места изоляции и соблюдения карантина для всех возвращающихся из-за границы. Люди, которые не могут самоизолироваться дома, будут по-прежнему направляться в гостиницы за счет государства.

Среди других положений: нахождение в микве не более одного человека на 6 м2 в воде. Его продлили до понедельника, 15 июня 2020 года.

Министерство здравоохранения призвало общественность и впредь принимать участие в усилиях по предотвращению распространения коронавируса в Израиле.


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