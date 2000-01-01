03.06 08:35 MIGnews.com
Атака в Негеве: солдатам запретили преследовать грабителей
После нападения на солдат ЦАХАЛа возле их учебной базы в Негеве, военным приказали не преследовать грабителей в подобных сценариях в будущем.
В приказе, выпущенном во вторник вечером, 2 июня, объясняется, что задачей ЦАХАЛа является предотвращение краж, а не попытка преследовать тех, кто их совершил.
В документе добавляется, что солдатам запрещено преследовать воров, поскольку они подвергают себя ненужной опасности. Их также попросили сообщать о таких инцидентах в полицию как можно скорее.
Во вторник группа солдат оказалась
в окружении бедуинов-грабителей, которые пытались украсть военную технику с ближайшей базы.
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