03.06 08:06 MIGnews.com

Израиль: дезинфицирующие туннели для массовых мероприятий

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Исследователи из Университета Бар-Илан в Тель-Авиве открыли технологию дезинфекции для большого количества людей на массовых мероприятиях.Туннели с дезинфицирующими средствами, которые опрыскивают посетителей, могут располагаться на стадионах.Сообщается, что туннель изготовлен из алюминиевого и поликарбонатного каркаса компанией The RD Pack из Кармиэля и в настоящее время проходит испытания на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве, где возобновлены матчи, хоть и без болельщиков.Туннель в основном будет использоваться для общественных и частных мероприятий, таких как игры на стадионах, концерты, аэропорты, школы и предприятия. Отмечается, что средство не опасно для здоровья и не наносит ущерб вещам.