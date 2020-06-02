Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Израиль: дезинфицирующие туннели для массовых мероприятий | Фото:03.06 08:06   MIGnews.com

Израиль: дезинфицирующие туннели для массовых мероприятий

Исследователи из Университета Бар-Илан в Тель-Авиве открыли технологию дезинфекции для большого количества людей на массовых мероприятиях.

Туннели с дезинфицирующими средствами, которые опрыскивают посетителей, могут располагаться на стадионах.

Сообщается, что туннель изготовлен из алюминиевого и поликарбонатного каркаса компанией The RD Pack из Кармиэля и в настоящее время проходит испытания на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве, где возобновлены матчи, хоть и без болельщиков.

Туннель в основном будет использоваться для общественных и частных мероприятий, таких как игры на стадионах, концерты, аэропорты, школы и предприятия. Отмечается, что средство не опасно для здоровья и не наносит ущерб вещам.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:18
Ганц о скандале с Ауди: наглая ложь
07:51
Коронавирус распространяется по Израилю: список городов
07:36
90% израильтян брали кредит
07:33
Перестрелка в Бруклине: полицейские получили ранения
07:22
"Ганц требует два Ауди А8"
07:12
Бат-Ям: вспышка коронавируса в двух средних школах
07:10
США наказали компании, поставлявшие нефть Венесуэле
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:39
Киркоров исполнил "песню простаты"  
04:09
Умер друг и любимый композитор Клинта Иствуда
03:36
Египет обзаведется фрегатами и боевыми самолетами из Италии
02:30
США: на восстановление экономики понадобится 10 лет
23:10
Колизей открылся для туристов
22:36
К Земле летит большой астероид
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  