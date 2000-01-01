03.06 07:12 MIGnews.com
Бат-Ям: вспышка коронавируса в двух средних школах
В Бат-Яме в двух разных школах зафиксированы случаи коронавируса, сообщает Каn 11.
Сообщается, что COVID-19 обнаружен у трех учеников средней школы.
В результате оба учебных заведения будут закрыты.
Тем не менее, вечером, 2 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу перенес
принятие решения о закрытии школ из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось
, что по состоянию на вечер, 2 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 17285 человек.
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