03.06 21:45 MIGnews.com

Представитель минздрава: Израиль – на грани новой вспышки

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Высокопоставленный чиновник из министерства здравоохранения предупредил, что Израиль находится на грани новой серьезной вспышки коронавируса COVID-19.Соответствующий комментарий он дал вечером, 3 июня, 13 каналу.По словам чиновника, основной проблемной зоной является Иерусалим. При чем, случаи заражения вирусом связаны не только со школами.Он также утверждает, что за последние несколько дней было зарегистрировано больше серьезных случаев заболевания, чем за весь предыдущий месяц.