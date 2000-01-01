03.06 21:59 MIGnews.com

Израиль: на карантин закрыта 51 школа

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В среду, 3 июня, количество закрытых из-за коронавируса COVID-19 школ по всему Израилю увеличилось до 51.Новые данные предоставило министерство просвещения.По данным ведомства, в общей сложности у 261 ученика и преподавателя выявлен коронавирус.Более того, около 8 000 человек были изолированы, когда инфекция была диагностирована в учебных заведениях.Между тем премьер-министр Биньямин Нетаниягу 3 июня решил не закрывать школы по всей стране на карантин. Изолированы будут лишь те учебные заведения, где выявлен COVID-19.