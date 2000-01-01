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Аббас продлил режим ЧС еще на один месяц | Фото:03.06 21:08   MIGnews.com

Аббас продлил режим ЧС еще на один месяц

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас продлил срок действия режима чрезвычайного положения еще на месяц.

Соответствующее решение он вынес в среду, 3 июня.

Таким образом, режим ЧС на территории ПА будет действовать, начиная с 4 июня.

Аббас отметил, что никаких новых мер ограничения по работе предприятий, таких как те, которые были приняты во время пандемии коронавируса COVID-19, не будет.

Отметим, что в среду в секторе Газа было подтверждено еще пять новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 66.


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